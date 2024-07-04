Savcılık, Polat çiftine "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin kara para aklama, yasadışı bahis oynatma ve suç örgütü kurma suçlarına karıştıkları belirtildi. Savcılık, özellikle Dilan Polat’ın örgüt lideri olarak hareket ettiği ve yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri akladığına dair güçlü deliller bulunduğunu iddia etti.

Duruşma süreci

Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Polat çifti ve diğer sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Bu süreçte, Dilan Polat ve Engin Polat’ın suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapacağı merakla bekleniyor.