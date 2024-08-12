





Türkiye’nin en dindar şehirlerini belirlemek amacıyla yapılan son araştırma, ezberleri bozdu. Geleneksel olarak dindarlığıyla bilinen şehirler sıralamada gerilerde kalırken, hiç beklenmedik bir il zirveye yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan bu araştırma, en fazla camiye sahip illeri ortaya koyarak Türkiye'nin dini haritasını yeniden çizdi.

Kastamonu zirvede!

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’nin en dindar ili Kastamonu oldu. Kastamonu'da 145 kişiye 1 cami düşüyor ve bu oran, ili en dindar şehir olarak zirveye taşıdı. Kastamonu, kişi başına düşen cami sayısında diğer illeri geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Diğer dindar iller

Kastamonu’yu takip eden iller de şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Samsun, 497 kişiye 1 cami oranı ile ikinci sırada yer alırken, Konya 705 kişiye 1 cami ile üçüncü sırada yer aldı. Başkent Ankara’da ise 1.807 kişiye 1 cami düşerken, İstanbul’da bu sayı 4.500 olarak belirlendi.

En fazla camiye sahip iller

Araştırma ayrıca, Türkiye’de en fazla camiye sahip olan illeri de ortaya koydu. İstanbul, 3.555 cami ile en fazla camiye sahip il olurken, Konya 3.255 cami ile ikinci sırada yer aldı. Ankara ise 3.199 cami ile üçüncü sırada bulunuyor. Samsun ve Kastamonu ise sırasıyla 2.751 ve 2.605 cami ile dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

EN DİNDAR İLLER;

1-Kastamonu

2-Samsun

3-Konya

4-Ankara

5-İstanbul

EN ÇOK CAMİ BULUNAN İLLERİ;

1-İstanbul

2-Konya

3-Ankara

4-Samsun

5-Kastamonu