TAHRAN (AA) - Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren Tahran Türk Okulu öğrencileri karne sevincini aileleri ve arkadaşları ile yaşadı.



İran’da cuma günleri hafta sonu tatili olduğu için Tahran Türk Okulu öğrencileri haftanın son gününde karne sevinci yaşadı.

Karnelerinden memnun olan öğrenciler yaz tatilini ders çalışıp eğlenerek geçirmeyi planlıyor.

Bugün karnesini alan 2'nci sınıf öğrencisi Nergis Hatice Çabuk, karnesinin beklediği gibi olduğunu belirterek geçen yılki karnesinin daha iyi olduğunu söyledi.

Çabuk, yazın güzel geçeciğini düşündüğünü ifade ederek, “Bu sene yaz tatilinde Türkiye’ye gitmek istiyorum. Havuza girmek istiyorum. Zamanımı böyle geçirmek istiyorum.” diye konuştu.

Karnesini alan 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Berk Zobar da karnesinin beklediği geldiğini söyleyerek bunun için çok çalıştığını dile getirdi.

7'nci sınıfın zor geçtiğini belirten Zobar, “7'nci sınıf öğrencisi bence çok çalışmalı. Zaten seneye Liseye Giriş Sınavı’na gireceğiz. Yeni sınıf çok zordu ama yine de çalışan kazanır. 7'nci sınıf öğrencisiyseniz bence 8'nci sınıf yazına çalışın.” diye konuştu.

Zobar, yazın büyük ihtimalle bir ay dinlenip iki ay ders çalışacağını söyledi.

Karne sevincini arkadaşları ve ailesi ile paylaşan Yahya Sidar Şahin ise, “5'inci sınıf öğrencisiyim, 6'ya geçeceğim, 11 yaşına da gireceğim.” dedi.

Şahin, karnesinin iyi geldiğini aktararak, “Ortalamam 94, takdir belgesi aldım. Bu dönem çok güzel geçti. Gelecek dönem de ben burada yokum. Herkese başarılar dilerim.” ifadelerinde bulundu.

Kurban Bayramı için Erzurum'a gideceğini söyleyen Şahin, yazın arkadaşları ile eğlenip Çanakkale'de denize gireceğini belirtti.

Bir diğer 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yaşar Bolat da takdir belgesi aldığını belirterek çok iyi hissettiğini söyledi.

Bolat, “Yazın da çalışırım, kitap okurum, oyun oynarım, gezmeye giderim. Öyle geçiririm. Türkiye gideceğim temmuz ayında. Kuzenlerimi falan görmek istiyorum. Dedeme takdir aldığımı söylemek istiyorum.” diye konuştu.

7'nci sınıf öğrencisi Hasan Ali Ezen yine takdir belgesi aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek yazın LGS’ye çalışacağını ayrıca Türkiye’ye gidip gezeceğini söyledi.

Okul Müdür Abdullah Çubuk da bu eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyerek, “Yıl içerisinde bir çok projeler ve etkinlikler yaptık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte başarılı bir sezon geçirdik. Bugün itibariyle artık çocuklarımız bir yılının ürünü olan karnelerini aldılar ve bir tatile çıkıyorlar.” dedi.

Yaz tatilini geçiren olan öğrencilerine huzur ve mutluluk dileğinde bulunan Çubuk, “Eylül ayında velilerimiz ve öğrencilerimizi tekrar okulumuza bekliyoruz. Yeni bir eğitim öğretim yılına İnşallah eylül ayında başlamış olacağız. Veli, öğrenci ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”ifadelerinde bulundu.