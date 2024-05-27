TAHRAN (AA) - Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe eğitimi gören öğrencileri ile Türk Yemekleri Haftası çerçevesinde geleneksel Türk kahvaltısı sofrasında bir araya geldi.

Başkent Tahran’da bulunan bir Türk restoranında düzenlenen programa YEE’nin Türkçe öğrenen öğrenci ve öğretmenleri ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Fırat Bayar ve İran’da eğitim gören Türk öğrenciler katıldı.

Güzel bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyleyen Bayar, “Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’müzün değerli katkılarıyla, organizasyonuyla bir araya geldik. Çok güzel bir faaliyet oldu.” ifadelerinde bulundu.



Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dünyanın çeşitli coğrafyalarında YEE aracılığıyla Türk yemeklerini tanıttılarını aktardı.

Düzenledikleri programda geleneksel Türk kahvaltısını tanıtma ve tatma imkanı bulduklarını belirten Özdemir, “Geçen hafta da başta Ege mutfağı olmak üzere yine Türkiye'nin farklı yöresel lezzetlerini içeren bir atölye çalışması yapmıştık.” diye konuştu.



- Öğrenciler geleneksel ürünleri beğendi

YEE’nin Türkçe sınıfı öğrencilerinden Murtaza Mütevazi, Türk kahvaltısının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle börekler, çörekler on numaraydı, çok lezzetliydi ve herkese tavsiye ederim.” dedi.



Bir diğer Türkçe öğrencisi Masume Hemhah da geleneksel Türk kahvaltısını tanımak için programa katıldığını aktararak, “Her şey çok harikaydı. Çeşitli kahvaltılar vardı burada. Menemen çok güzeldi.” diye konuştu.

Türkçe sınıfı öğrencisi Niku Şahali ise Türk kahvaltısının çok güzel olduğunu belirterek, “Çeşitli mezeler vardı. Ben böreği çok tavsiye diyorum, çok güzeldi. Yunus Emre’ye bu etkinlik için çok teşekkür ederim, bu ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Umarım yine bu şekilde yine bir araya geliriz.” ifadelerini kullandı.



Türk restoranı sahibi İbrahim Erdoğan da Tahran YEE aracılığıyla geleneksel Türk kahvaltısını tanıtma fırsatı bulduklarına değinerek, “Bütün Türk kahvaltısı çeşitlerimizi sunduk misafirlerimize. Türk geleneklerine göre ne gerekiyorsa yaptık.” şeklinde konuştu.