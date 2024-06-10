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Sporcular, ilk gün yarışlarında modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde becerilerini sergiledi.

Serdivan Spor Salonu'nda alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 19 ilden 190 sporcu mücadele ediyor.

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