17 Ocak 2025’te karne heyecanı yaşayacak milyonlarca öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almak için hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kriterlere göre, takdir ve teşekkür belgesinin alınabilmesi için öğrencilerin dönem sonu not ortalamalarının belli bir seviyede olması gerekiyor.

Takdir belgesi almak için gereken not ortalaması

Takdir belgesi almak için öğrencilerin dönem sonu not ortalamasının 85,00 ve daha yüksek olması gerektiği açıklandı. Ayrıca, öğrencilerin özürsüz devamsızlıklarının 5 günü geçmemesi gerekiyor. Devamsızlık dışında, her dersin ortalamasının yüksek olması, takdir belgesini almak için şart.

Teşekkür belgesi için gerekli puan

Teşekkür belgesi almak için ise öğrencilerin 70,00 ile 84,99 arasında bir dönem ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

1 dersten kalınca belge alınır mı?

Öğrenciler, 1 dersten kalıp kalmadıklarını da merak ediyor. Ancak, MEB'in yayımladığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre, 1 dersten kalınması durumunda hiçbir şekilde takdir ya da teşekkür belgesi verilmemektedir. Yani, ortalama 70 ve üzerinde olsa dahi, öğrencinin kalmış olduğu dersten dolayı belge alması mümkün değildir.

Takdir ve teşekkür hesaplama

Takdir ve teşekkür belgesi almak için öğrenciler, tüm derslerinin notlarını toplayarak ortalama hesaplamalıdır. Bu ortalama, tüm derslerin notlarının toplamının ders sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu şekilde, hangi belgenin alınıp alınamayacağı netleşir.