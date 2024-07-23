Take-Two Interactive, yatırımcılarıyla yaptığı görüşmede, oyunlara yönelik “olumsuz eleştiri kampanyalarının” şirketler için önemli bir iş riski oluşturduğunu belirtti.

İnceleme bombardımanının tarihçesi ve etkileri

Video oyunu inceleme bombardımanı, sosyal medyanın yükselişi ile daha da öne çıkmış olsa da, bu uygulama GameFAQs'in Steam, PlayStation ve Xbox gibi platformların kullanıcı incelemelerine izin vermeye başladığı 2010'larda başlamıştı. Take-Two Interactive, bu tür çevrimiçi girişimlerin hedefi olmuş ve bu durumu resmen bir iş riski olarak kabul etti.

Take-Two'nun SEC'e Yaptığı 10-K Dosyalaması

Take-Two Interactive'in SEC'e yaptığı 2024 10-K başvurusu, şirketin inceleme bombardımanlarını nasıl değerlendirdiğini gözler önüne serdi. Başvuruda, üçüncü taraf platformlarda yüksek oyun derecelendirmeleri elde etmenin ve sürdürmenin önemine dikkat çekildi. İyi puanların, platformlarda ürünün keşfedilebilirliğini artırdığı vurgulandı.

Risk Değerlendirmesi:

Olumsuz eleştiri kampanyalarının, yayıncının faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Bu kampanyalar, oyuncu kaybına, gelir kaybına veya her ikisine de yol açabilir.

İnceleme bombardımanları, pazarlama harcamalarını artırarak maliyetleri yükseltebilir.

Kendi hatalarını da kabul ediyorlar

Take-Two Interactive, olumsuz kullanıcı puanlarının bazen kendi hatalarından kaynaklandığını kabul ediyor. Ancak dosyalamada, protesto kampanyalarının ayrı ve önemli bir iş riski olduğu belirtiliyor. Örneğin, Red Dead Redemption'ın PS4 ve Switch versiyonları, uygun remake'ler olmadıkları için protesto edilmişti.

Diğer oyun devlerinin deneyimleri

Take-Two Interactive, inceleme bombardımanının işe yaradığını belirten tek oyun devi değil. Sony, Steam kullanıcılarından gelen yoğun olumsuz eleştirilerin ardından Helldivers 2 PSN hesabı bağlama gerekliliği konusunda geri adım atmıştı. Bu tür girişimler, inceleme bombardımanlarının etkili olabileceğini gösteriyor.