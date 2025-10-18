İstanbul Esenler’de, boşanma aşamasındaki eşinin aracına gizlice takip cihazı taktıran A.A. ile cihazı yerleştiren İ.T. polis ekiplerince yakalandı.

Esenler’de boşanma aşamasındaki eşini takip etti

İstanbul’un Esenler ilçesinde boşanma aşamasında olan D.A. isimli kadın, Tekstilkent’te 10 Ekim günü park halindeki aracına takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek durumu polise bildirdi.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemede olayın arkasında kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T. isimli şahsın olduğunu tespit etti.

Takip planı polis kamerasına takıldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İ.T.’nin park halindeki aracın alt kısmına eğilerek takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.

Polis, olayın ardından iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Serbest bırakıldılar

Gözaltına alınan A.A. ile İ.T., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, D.A.’nın ise eşi hakkında kişisel verilerin izinsiz takibi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Kadın güvenliği ve dijital takip vakaları artıyor

Uzmanlar, son dönemde teknolojik cihazlarla yapılan dijital takip olaylarının arttığına dikkat çekiyor.

Hukukçulara göre bu tür eylemler, Türk Ceza Kanunu’nun “özel hayatın gizliliğini ihlal” maddesi kapsamında suç teşkil ediyor ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor.