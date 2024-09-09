Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü orta refüje çarptı ve takla attı. Şans eseri, araçtaki iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan ve takla atan araç, hurdaya dönerken, sürücü M.Y. ve yol arkadaşı E.U. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma inceleme başlattı

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.