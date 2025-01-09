Konya-Adana kara yolu üzerindeki Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 42 AZU 201 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde kimseyi bulamadı.

Sürücü kaza yerinde bulunamadı

Yapılan araştırma sonucunda, aracın sürücüsünün olay yerinde olmadığı belirlendi. Kazanın ardından sürücünün S.Ö. (26) olduğu tespit edildi. Sürücünün kaza sonrası bölgeyi terk ettiği öğrenildi.