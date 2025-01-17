Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve gıda sahtekarlığına karşı mücadele etmek amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniledi. Liste, ürün yelpazesinin genişliği ve hile yapılan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Zeytinyağı, baharat ve et ürünlerindeki sahtekarlıklar, tüketicilerde büyük tepki topladı.

Zeytinyağına tohum yağı karıştırdılar

Denetimlerde, özellikle salatalarda sıkça kullanılan zeytinyağı öne çıktı. Aydın, Muğla, İzmir ve Şanlıurfa merkezli işletmelerde, zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı firmaların daha düşük kaliteli yağları zeytinyağına karıştırdığı ortaya çıktı.

Etli değil, kalpli ekmek!

Karaman’da bir pide fırınında, etli ekmek harcında sakatat (kalp) kullanıldığı tespit edildi. Giresun’da bir ocakbaşının köftelerinde ise kanatlı et olduğu saptandı.

İstanbul'dan Diyarbakır'a şoke eden bulgular

İstanbul’da Kayseri mantısı üreten bir firmanın ürünlerinde kanatlı et ve sakatat (taşlık) bulundu.

Mersin ve Diyarbakır’daki kebap ve köfte üretimi yapan 5 farklı işletmenin ürünlerinde taşlık ve kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

Yeşile boyalı fıstık ezmesi

Şenci marka fıstık ezmesinde, doğallıkla ilgisi olmayan yeşil gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Baharatta yabancı madde

Kekik ve toz biber üreten iki firmada yabancı madde saptanırken, takviye edici gıda üreten bir firmanın ürünlerinde ise belirtilen etken maddenin bulunmadığı görüldü.