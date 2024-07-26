İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, dün yapılan toplu taşıma ve taksi zammının İstanbul taksicileri için yeterli olmadığını belirterek büyük tepki gösterdi. Can, yapılan açıklamasında, "Bu zam oranı, İstanbul taksicilerinde büyük bir adaletsizlik oluşturdu" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

"Diğer illerle kıyaslandığında büyük bir uçurum var"

Can, Türkiye genelinde taksimetre ücretlerinde yapılan düzenlemeler ile birlikte birçok ilde kilometre başına ücretin yaklaşık olarak 30 TL seviyesine çekildiğini ancak İstanbul'da bu rakamın 20 TL olarak belirlendiğini hatırlattı. Bu durumun, akaryakıt fiyatları, bakım-onarım maliyetleri gibi tüm taksicilerin karşılaştığı ortak giderlerin ülke genelinde aynı oranda artmasına rağmen İstanbul'da daha düşük bir zam oranı uygulanması anlamına geldiğini vurguladı.

"Hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor"

İstanbul'da taksimetre ücretlerinin daha düşük tutulmasının hem taksici esnafı hem de İstanbullu vatandaşlar üzerinde olumsuz etkileri olacağına dikkat çeken Can, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'daki taksiciler, maliyetlerini karşılamakta zorlanmakta ve bu durum işlerini sürdürebilmelerini zorlaştırmaktadır. Yeterli gelir elde edemeyen taksiciler, araçlarının bakımını ve yenilemesini yapmakta zorluk çekmektedir. Bu da hizmet kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Vatandaşlar açısından bakıldığında ise düşük ücretler nedeniyle taksi hizmetinin kalitesi düşmektedir. Taksicilerin maliyetlerini karşılamakta zorlanması, hizmet sürekliliği ve güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Ayrıca yeterli gelir elde edemeyen taksicilerin başka iş arayışlarına yönelmesi, sektörde deneyimli ve güvenilir şoför sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu durum İstanbul'da taksi hizmetinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta ve hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir."

"Adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyoruz"

Can, son olarak İstanbul taksicileri olarak adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ettiklerini belirterek, "Emeklerimizin karşılığını alabilmek için daha adil bir zam oranının belirlenmesini ve İstanbul'daki taksimetre ücretlerinin ülke genelindeki seviyeye çekilmesini talep ediyoruz" dedi.