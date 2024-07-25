İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 13 zamla birlikte, taksi indi-bindi ücreti 100 liraya çıktı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, bu zammı kabul etmeyerek "Bu maliyetlerle kontak kapatırız" dedi.

Zam kararı ve detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu karar kapsamında:

Tam bilet fiyatı 17,70 liradan 20 liraya yükseldi.

Öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282,5 liraya çıktı.

En düşük minibüs ücreti 15,5 liradan 18 liraya yükseldi.

Taksi indi-bindi ücreti 100 lira oldu.

Taksi açılış ücreti ise 30 liraya yükseldi.

Taksicilerden tepki: Kontak kapatırız

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zam oranlarına itiraz ederek, esnafı hiçe sayan bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. Aksu, maliyetlerin bu şekilde artması durumunda taksicilerin kontak kapatabileceğini belirtti.

Taksicilerin yüzde 30 zam talebinde bulunduğunu, ancak İBB'nin bu teklifi yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi. Müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine, ilk oran olan yüzde 13'lük zam UKOME oylamasında kabul edildi.

UKOME'nin kararı ve taksicilerin talepleri

UKOME'nin zam kararı, İstanbul'da toplu ulaşımda maliyetlerin artmasıyla birlikte alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor. Ancak taksiciler, bu zammın yetersiz olduğunu ve maliyetlerini karşılamadığını belirterek, daha yüksek bir zam oranı talep ediyor. Müzakerelerin devam etmesi ve zam oranının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.