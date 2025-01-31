Türkiye'deki taksiler için önemli bir düzenleme, 1 Mart 2025 itibarıyla hayata geçiyor. Bu yeni uygulama ile araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği düzenleme, yolcu ve sürücü güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yolcu ve sürücü güvenliği için kritik adım

Son yıllarda hırsızlık, cinayet ve yaralama gibi çeşitli güvenlik sorunlarının yaşanması üzerine, yetkililer taksilerdeki güvenlik standartlarını yükseltmek için bu düzenlemeyi getirdi. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre, kamera sistemi olmayan taksiler, araç muayenesini geçemeyecek ve bu da güvenliği artırmayı hedefliyor.

Tartışmaları ve suçları engelleme amaçlanıyor

Araç içi kameralar, tartışmaların önüne geçilmesine ve suçların önlenmesine yardımcı olacak. Bu yeni düzenleme ile taksilerdeki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılacak. 1 Mart'tan itibaren zorunlu hale gelecek bu uygulama, taksilerdeki güvenliği artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.