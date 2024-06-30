Uzmanlar ise bu komisyonların hukuka aykırı olduğunu ve mağdur olan yolcuların yasal faiziyle birlikte ücretlerini geri alabileceklerini vurguluyor.

Havalimanı taksisinde şok komisyon!

İstanbul Havalimanı'ndan dönen bir yolcu, 780 TL tutan taksi ücretini kredi kartıyla ödediğinde 857 TL tahsil edildiğini fark etti. Makbuzda 77 TL'lik 'hizmet bedeli' olarak komisyon kesildiğini gören yolcu, duruma tepki gösterdi. Benzer şikayetler sosyal medyada da giderek artıyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı'ndan açıklama

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, taksilerde uygulanan bu komisyon bedellerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, mağdur olan yolcuların Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurarak yasal faiziyle birlikte ücretlerini geri alabileceklerini söyledi. Ağaoğlu, başvuruların ücretsiz olduğunu ve internet üzerinden de yapılabileceğini hatırlattı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı'ndan savunma

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise komisyon kesintisinin taksici esnafıyla ilgisi olmadığını, bankalar ve taksi çağırma uygulamalarının bağlı olduğu şirketler tarafından alındığını belirtti. Aksu, yolcuların bu komisyonu ödemek istemezlerse nakit ödeme yapmaları gerektiğini ifade etti.