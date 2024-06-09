İstanbul'un sembol meydanlarından biri olan Taksim Cumhuriyet Meydanı, artık Cumhuriyet Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Meydanın önemli simgelerinden Taksim Maksemi, İBB Miras tarafından titizlikle restore edilip yeniden işlevlendirilerek İBB Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Cumhuriyetin 100. yılına ithafen

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde gerçekleşen açılış törenine sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen kurulan müze, zengin içeriği ve etkinlikleriyle Cumhuriyet ruhunu yansıtacak.

Tarihi ve kültürel dokuya sahip Taksim Maksemi, İBB Miras tarafından gerçekleştirilen detaylı restorasyon çalışmalarının ardından Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştürüldü. Müze, zengin koleksiyonu ve çeşitli etkinlikleriyle ziyaretçilere Cumhuriyet'in değerlerini sunmayı hedefliyor.

Haftanın 6 günü açık

İBB Miras, birçok tarihi yapıyı şehre kazandırarak kent belleğine katkı sağlıyor. Taksim Maksemi'nin restorasyonu da bu kapsamda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Müze, haftanın altı günü ziyaretçilere açık olacak.

Giriş Ücretleri: İndirimli 15 TL, Tam 50 TL, Turist 100 TL

Taksim Maksemi, İBB Miras'ın özenli restorasyonuyla Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştü. İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Taksim Maksemi, İBB'nin kültürel mirası koruma çabalarının bir örneği olarak öne çıkıyor.