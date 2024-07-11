Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir şahsın uzun süre hareketsiz bir şekilde bir bankta yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimlik belirlenemedi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Yaklaşık olarak 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu morguna sevkedildi

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı otopsi sonucunda ölüm nedeni ve diğer detaylar ortaya çıkacak.