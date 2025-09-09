Sabahın erken saatlerinden itibaren meydan bariyerlerle çevrilirken, Gezi Parkı girişleri kapatıldı. Alanda çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

Emniyet güçleri, yalnızca resmi katılımcıların ve davetli listesinde yer alan kişilerin alana girişine izin verirken, meydanda sıkı kontrol noktaları oluşturuldu. Cumhuriyet Anıtı çevresinde yapılacak tören için basın mensupları da akredite edilerek kontrollü geçiş sağlandı.

CHP, kuruluş yıl dönümünü sembolik bir önem taşıyan Cumhuriyet Anıtı’nda düzenleyeceğini duyurmuştu. Kutlama programının öğle saatlerinde başlaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de etkinliğe katılması bekleniyor.

Alınan güvenlik önlemleri kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı çevreler, bu tedbirlerin demokratik katılım hakkını sınırlandırdığını öne sürerken; emniyet kaynakları, uygulamanın tamamen kamu düzenini koruma amacı taşıdığını belirtiyor.