İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi ücretlerine yapılan zam sonrası taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Bağcılar ve Ataşehir’deki ayar istasyonları önünde oluşturduğu kuyruklar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda taksi ücretlerine yapılan zam, İstanbul’daki taksicilerin gündeminde. Taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar ve Ataşehir’deki ayar istasyonları önünde bekleyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Güncelleme ücreti 2.950 lira

Bağcılar’daki taksimetre ayar merkezinin önünde bekleyen taksicilerden Emre Kaya, yapılan zammın makul olduğunu belirterek, "Bugün taksimetrelerimizi söktük, içeriye girdik, ödememizi yaptık. 2 bin 950 liraya taksimetrelerimizi güncelledik. Bu zam bence makul. İndi bindi ücreti önceden 90 liraydı, şimdi 100 lira oldu" dedi. Kaya, güncelleme işlemlerinin hızlı bir şekilde yapıldığını ifade ederek, "Hızlı bir şekilde taksimetremizi güncelliyoruz. Güncelledikten sonra tekrar yolculuk yapmaya başlayacağız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Taksimetreleri güncellediğimiz gibi, taksiye çıkıp insanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz" diye konuştu.

Yeni ücretler ve değişiklikler

UKOME'nin 25 Temmuz'da aldığı kararla, taksi ücretlerinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

Taksimetre Açılış Ücreti: %22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya yükseldi.

%22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya yükseldi. Sarı Taksi Mesafe Ücreti: Kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya çıktı.

Kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya çıktı. Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti: Saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi.

Saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi. Sarı Taksi İndi-Bindi Ücreti: 90 liradan 100 liraya çıktı.

Taksicilerden açıklamalar

Taksimetre güncellemesi için kuyrukta bekleyen diğer taksiciler de zamların gerekli olduğunu belirterek, "Zamların ardından taksimetrelerimizi güncellemek için buradayız. Bu değişikliklerin ardından yolculuk yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Taksiciler, güncellemeleri tamamladıktan sonra tekrar hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.