Alışveriş kredisi kullanarak cep telefonu alma

Son zamanlarda popüler bir seçenek olan alışveriş kredileri, çoğu büyük mağaza ve alışveriş sitesinde bulunabilir. Düşük veya sıfır faizli kredilerle cep telefonunu taksitle satın alabilirsiniz. Ancak 12 bin TL altındaki telefonlar için 12 ay, üzerindekiler için 3 ay ile sınırlıdır.

İhtiyaç kredisi kullanarak cep telefonu alma

İhtiyaç kredileri genellikle 36 aya kadar taksitlendirilir, bu da alışveriş kredisinden daha avantajlıdır. Düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanarak cep telefonunu taksitle alabilirsiniz. Ancak kredi puanınız ve mevcut borç durumunuz bu seçeneği etkileyebilir.

Faturaya ek kampanyalarla cep telefonu alma

GSM operatörleri, telefonları faturaya ek olarak taksitle alma imkanı sunar. Bu kampanyalar genellikle belirli bir süre aynı operatörde olmanızı gerektirir. Cihaz fiyatlarını ve kampanya detaylarını dikkatle incelemek önemli.

Senetle borçlanarak cep telefonu alma

Senetle cep telefonu almak, kredi kartı ve banka kullanmayanlar için bir alternatiftir. Ancak senetle yapılan satışlarda vade farkları yüksek olabilir, bu yüzden dikkatli olmalısınız.

Ticari kredi kartı kullanarak cep telefonu alma

Bireysel kredi kartlarına taksitle telefon almak mümkün değilken, ticari kredi kartlarıyla bu mümkün olabilir. 12 ay taksitle cep telefonu alabilir, vergi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ancak bu kartlar genellikle şirketler için olduğundan bireysel kullanıcılar için uygun olmayabilir.

Taksitle cep telefonu alırken dikkatli olun. Senetli satışlarda veya fatura ek kampanyalarda ekstra maliyetler olabilir. Araştırma yaparak ve kampanyaları karşılaştırarak en iyi seçeneği bulabilirsiniz.