Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, bu alandaki eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılıkla ilgili verdiği eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce koronavirüs döneminde 65 yaş üstü vatandaşlara tıbbi ve aromatik bitkiler hediye eden Talas Belediyesinde şimdi de bu bitkilerle ilgili eğitim semineri düzenlenecek.

Büyük ilgi görmesi beklenen seminerde lavanta, aronya, kekik, safran gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemizde ve şehrimizdeki konumunun aktarılmasıyla birlikte bunların yetiştiriciliği ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilecek.

Yüksek ziraat mühendisi Meray Bahçıvan’ın konuşmacı olarak katılacağı seminer, 11 Haziran 2024 Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Daha önceki programlarda olduğu gibi bu seminerin de ücretsiz olacağı etkinlikle ilgili 0533 129 00 11 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.