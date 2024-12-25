2024 yılı boyunca çeşitli alanlarda başarıları ödüllendiren Altın Üzüm Ödül Töreni, spor dünyasındaki emeği de unutmadı. "Yılın Spor Adamı" ödülü, Türk futboluna yöneticilik ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalarıyla büyük katkılarda bulunan Talat Papatya'ya verildi.

Türk sporuna adanmış bir hayat

Talat Papatya, Türk sporuna hem yönetici hem de girişimci kimliğiyle önemli katkılar sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) birinci liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak futbolun gelişiminde aktif bir rol oynayan Papatya, aynı zamanda İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nda (İZVAK) başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak İzmir sporuna hizmet ediyor. Göztepe Spor Kulübü’ndeki 11 yıllık görev süresi boyunca kulübe önemli kazanımlar sağlayan Talat Papatya, spordaki gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını "Türk futbolunun geleceği için bir misyon" olarak tanımlıyor.

Talat Papatya’dan duygu yüklü konuşma

Ödülünü alırken yaptığı konuşmada Talat Papatya, spor dünyasındaki deneyimlerini ve gönüllülükle yaptığı çalışmalardan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “50 senedir spor dünyasının içerisindeyim. Önceleri sporcu, son 10-15 yıldır ise yönetici olarak bu alanda bulunuyorum. Göztepe Spor Kulübü’nde 11 yıl, İZVAK’ta 6 yıl boyunca değerli dostlarımla birlikte İzmir ve Türk futbolu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İki yıl da TFF'de görev yaptım. Bu ödüller, gönüllülük esasına dayalı yaptığımız işlerde en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Sebahattin Şahin’den takdir mesajı

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sebahattin Şahin, ödülü takdim ederken Talat Papatya’nın Türk sporuna olan katkılarından övgüyle bahsetti ve şu sözleri söyledi: “Talat Papatya gibi değerli isimlerin spor dünyamıza olan katkılarını görmek ve takdir etmek bizim için bir onur. Bu ödül, onun spor camiasında oluşturduğu pozitif etkinin bir göstergesidir.”