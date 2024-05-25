Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, İzmirde hekimlerin yoğun olarak bulunduğu Lider Centriodaki mevcut şubelerini zemin kata taşıdıklarını son teknolojik tanı ve laboratuvar hizmetlerini vermeye devam ettiklerini söyledi.

Zemin kattaki şubenin özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklara ulaşım kolaylığı sağladığını da belirten Seven: “ Vatandaşlarımız artık zemin kattaki şubemizde hiçbir güvenlik prosedürüne takılmadan, rahatça laboratuvar hizmetlerini alabilecekler. Burası doktorların yoğun olarak hizmet verdikleri bir bölge. Bu nedenle laboratuvar hizmetleri için de uzağa gitmelerine gerek kalmayacak. Burada hem hastalar hem de hekimler için avantaj sunuyoruz. Bu şubemizde genel anlamdaki tüm testleri yapıyoruz. Daha nitelikli ve uzun sürede çıkması gereken testler ise numune transferiyle Alsancak veya Karşıyaka şubemize gidiyor. Bütün sistemimiz tek bir ağ üzerinden izlenebildiği için şubelerimiz birbirlerini görebiliyor ve transferini de talep edebiliyorlar” diye konuştu.

Katılan herkese bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesti.