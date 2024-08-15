Afganistan'ın son 25 yılına damgasını vuran Taliban, 1994 yılında Molla Ömer liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisi tarafından kurulan bir İslamcı örgüttür. "Talib" kelimesinin çoğulu olan Taliban, geleneksel İslam eğitimi almış gençlerden oluşmaktadır. Sovyet işgali sonrası yaşanan iç savaşlar ve savaş ağalarının egemen olduğu bir ortamda, Taliban hızla güç kazandı ve İslam’a dayalı bir yönetim kurma amacıyla yola çıktı.

Nasıl ortaya çıktı?

Taliban, Sovyet işgalinin sona ermesinin ardından Afganistan’da kaos ve yolsuzlukların yaygın olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Molla Ömer, bu durumu fırsat bilerek, gelenekçi İslami değerlere dayalı bir yönetim anlayışı benimsedi. Kısa sürede destekçi sayısını artırarak, 20 bin savaşçıya ulaştı. Pakistan’daki medreselerde eğitim gören Peştun kökenli mülteci ailelerin çocukları da Taliban’a katıldı.

Amaçları nelerdir?

Taliban’ın amacı, Afganistan'da İslam'a dayalı bir yönetim oluşturmak ve savaş ağalarının egemenliğinden kurtulmaktır. Örgüt, iktidara geldiğinde uyguladığı sert kurallarla dikkat çekti; kadınların eğitimine ve çalışma hayatına katılmalarına yasaklar getirdi, müzik ve görsel yayınları yasakladı, erkeklere ise belirli kıyafet kuralları dayattı.

Arkalarında kimler var?

Taliban’ın kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi Pakistan istihbarat teşkilatı ISI olmuştur. Pakistan, Taliban’a askeri eğitim ve maddi destek sağladı. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de Taliban'ı resmi olarak tanımıştır. Taliban, El Kaide ile de bağlantılıdır ve bu bağ, özellikle 1990'ların sonlarına doğru güçlenmiştir.

Kandahar ve Kabil'in ele geçirilmesi

Taliban, 1994’te Kandahar'ı, 1996'da ise Kabil'i ele geçirerek Afganistan İslam Emirliği'ni kurdu. Kabil'in düşüşüyle birlikte, Taliban kendi hükümetini kurarak, Molla Ömer’i "Müminlerin Emiri" ilan etti. Ancak bu süreçte, Taliban’ın uygulamaları ciddi insan hakları ihlallerine yol açtı ve ülke içindeki etnik gruplara karşı mezhepçi politikalar benimsedi.

Güncel durum

ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından Taliban, El Kaide lideri Üsame bin Ladin’i teslim etmeyi reddetti. Bu durum, 2001'de ABD'nin Taliban'a karşı başlattığı askeri operasyonla sonuçlandı. Ancak, Taliban 2021'de yeniden Afganistan’ı ele geçirerek, iktidara geldi. ABD’nin çekilmesi ve Taliban’ın yeniden güç kazanması, Afgan halkı için yeni bir belirsizlik ve çatışma döneminin habercisi oldu.

Afgan analistler, Taliban'ın eski gücüne yeniden kavuşmasının arkasında Pakistan'ın desteği olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, Taliban’ın siyasi bir partiye dönüşerek seçimlere katılması talep ediliyor, ancak örgüt bu isteklere karşı çıkıyor. Afganistan, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşarken, halkın geleceği için umut arayışları devam ediyor.