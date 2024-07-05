İzmir'in Bayraklı ilçesindeki tamirhanede eşi Doğan Kotan ile birlikte çalışan Serap Kotan, yarış sporlarında büyük başarılara imza atarak 4 yıl içinde 24 kupa kazandı. İki çocuk annesi olan Serap Kotan, yarış sporlarının kendisi için bir tutku olduğunu belirtti.

Yarış aşkı ve aile desteği

Serap Kotan, eşi Doğan Kotan'ın 20 yıldır yarış araçlarına servis hizmeti verdiği tamirhanede motor sporlarına olan ilgisini keşfetti. Eşi ve çocuklarının desteğiyle İzmir Seyrek Otokros Parkuru'nda düzenlenen ilk yarışına katılan Kotan, birincilikle döndü. Bu başarı, onu daha da motive etti ve dört yılda 24 kupa kazanmasını sağladı.

Hem tamirci hem yarışçı

Günlük yaşamında tamirhanede çalışan Serap Kotan, aynı zamanda ev işlerini de ihmal etmediğini belirtti. Eşiyle birlikte araçların bakım ve onarımını yaparken, yarışlarda da direksiyon başına geçtiğinden bahsetti. Katıldığı yarışlarda birçok birincilik elde eden Kotan, özellikle kadınların bu spora daha fazla ilgi göstermesini arzuladığından bahsetti.

"Yarış pilotu kadınların artmasını istiyorum"

Serap Kotan, "Yarış pilotu kadınların sayısının artmasını çok isterim. Çok masraflı bir spor olduğu için katılamayanlar oluyor. Yarış sporları benim için aşk gibi bir şey" dedi. Yarışlara katılmadığında kendini buruk hissettiğini belirten Kotan, yarışmanın onun için bir tutku olduğunu söyledi.

"İlerde anneme rakip olmak istiyorum"

Kotan ailesi, motor sporlarına olan tutkusunu birlikte yaşarken, çocukları Erkan da annesi ve babasının izinden gidiyor. Erkan Kotan, "Haftada bir gün okuldayım, 4 gün burada çıraklık yapıyorum. Bu işi seviyorum. Annem ve babamla birlikte olmak hoşuma gidiyor. İleride anneme rakip olmayı istiyorum" dedi.

Serap Kotan, 21 Temmuz'da Bursa Şahintepe yarışlarına hazırlanıyor ve bu yarışta da başarılı olmak için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Yarışlarda araçların beygir gücüne göre kategorilere ayrıldıklarını ve kendi kategorisinde iki kadın yarışçı olduğunu belirten Kotan, kadın yarışçı sayısının artmasını umut ettiğini ifade etti.