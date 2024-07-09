Türkiye'de regl olan kişiler genellikle ped tercih ediyor olsa da tampon kullanımı da önemli bir seviyede. ABD'li araştırmacılar, hijyenik ürünlerin sağlık ve hijyen açısından yeterince araştırılmadığını belirterek kapsamlı bir çalışma yürüttü. Eylül 2022 - Mart 2023 döneminde ABD, Birleşik Krallık ve Yunanistan'daki dükkanlardan ve internet satıcılarından toplam 14 markanın tamponlarını inceleyen bilim insanları, 30 üründe 16 ayrı metal bulunduğunu belirledi. Analiz sonucunda, arsenik, kadmiyum, krom, kurşun ve vanadyum gibi metallerin bütün ürünlerde var olduğu ortaya çıktı. Özellikle kurşun, kadmiyum ve arsenik yüksek oranlarda bulundu.

Sağlık Riskleri

Kurşun, kadmiyum ve arsenik gibi zehirli metallerin sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceği belirtiliyor. Bu metallerin beyin, kalp, böbrekler gibi organlara zarar verebileceği ve üreme ile gelişim sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Araştırmacılar, üreticilerin ürünlerini zehirli metaller açısından düzenli olarak test etmesi gerektiğini vurguluyor. Tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmesi ve ürün etiketlemelerinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuluyor.