Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

Devlet Opera ve Balesi'nden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Yuri Grigoroviç başkanlığında faaliyet gösteren Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu'nun (IFBC) genel kurulu 14 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşti. Bu önemli toplantıda, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, oy birliğiyle IFBC Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.