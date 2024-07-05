Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmada tanık beyanları tamamlandı ve mahkeme ara karar için ara verdi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, duruşmadan çıkarıldı.

Tanık beyanları duruşmada dikkat çekti

Tanık Yusuf Mert, olay anında kaçan şahıslarla karşılaştığını belirtti: “Motorda oturan kişide kask vardı, arkaya binende kask yoktu. Plakanın ‘35 E’ kısmı dışındaki kısmı bantlıydı” dedi. Tanık Yavuz Süleymanoğlu ise, Aytaç Ataç’ın Tolgahan’ı arayacağını söylediğini aktardı.

Gönül Ergin, olay yerinde silah sesi duyduğunu ve motora binen şahsın resmini çektiğini ifade etti: “Motora binen şahsın resmini çektim. Polisler resmi sorunca WhatsApp’tan gönderdim,” diye konuştu. Olay sırasında Sinan Ateş’in yanında bulunan Ahmet Keçik ise saldırı anını anlattı: “Şahıs aniden karşımıza çıktı. Rahmetliye ateş etmeye başladı. Hatırladığım kadarıyla Ateş’in gövdesini nişan alarak ateş etti” dedi.

Duruşmada gerilim yükseldi

Eray Özyağcı’nın avukatı Ziynettin Aktürk, tanık Ahmet Keçik’e “Reisi vurduk diye bir şey söyledin mi?” diye sordu. Keçik, “Ben rahmetliye doğru hiç ateş etmedim. Biz ‘reis’ diye hitap etmezdik” yanıtını verdi.

İstanbul’da bir otel sahibi Gökhan Türkmen ise, Doğukan Çep’i tanımadığını ve Alper Atay’ın kendisinden sadece oda talep ettiğini belirtti: “Şahsın vefat ettiğini haber sitelerinden öğrendim. Bilgim yoktur” dedi.

Mahkeme ara karar için ara verdi

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, ara karar verilmesi için saat 14:00’e kadar ara verildiğini açıkladı. Müzekkerenin ardından ara kararın açıklanması bekleniyor.