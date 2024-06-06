Başkan Tanju Çelik, Bergama'nın tarihi ve turistik potansiyelini değerlendirerek uluslararası bir şehir haline getirme vizyonuyla hareket etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaynaklarını kullanarak turizm potansiyelini artırmayı ve yeni turizm rotaları oluşturmayı hedefliyor.

Psikoterapi Kongresi’ne ev sahipliği

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu ile Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nin düzenlediği Uluslararası 47. Grup Psikoterapileri Kongresi, Bergama Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyan Bergama Belediyesi, sağlık ve bilimin merkezi olma özelliğini bu tür etkinliklerle pekiştiriyor.

Bu yıl "Travmadan İyileşmeye Yolculuk" temasıyla düzenlenen kongre, tarihin ilk psikiyatri hastanesi olan Asklepion'da gerçekleşiyor. 337 katılımcının yer aldığı kongrede 5 uluslararası konuşmacı da bulunuyor.

"Ölümün giremediği yer"

Kongrenin açılış konuşmalarını yapan Kongre Başkanı Vesile Şentürk Cankorur ve Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekler Federasyonu Başkanı Nevin Eracar'ın ardından söz alan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, binlerce yıldır "Ölümün Giremediği Yer" olarak adlandırılan Asklepion'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Bergama

Başkan Çelik, "Bin yıllardır farklı düşünce ve anlayışları kucaklamış olan Bergama, daima kültür ve bilimin önünü açmış, nice ilim insanı yetiştirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bundan 90 yıl önce geldiği Bergama’da bu antik mekanı gezmiş, şimdi oturduğunuz yerlerde oturmuş ve yüksek öngörüsü ile buranın öneminin vurgulanması ve tanıtılması için gerekenin yapılması yönünde direktif vermiştir.

Dünyanın önemli tarih ve kültür mirasına sahip, adeta bir açık hava müzesini andıran Bergama’nın, sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerin yeterince değerlendirilmesi Bergamalılar olarak en büyük arzumuz, temel hedefimizdir. İnsanlık tarihine ışık tutan, bilime, kültüre ve sanata yön vermiş olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Bergama, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarında da sanat ve kültürün iyileştirici gücü ile insanlığa hizmet etmeyi sürdürmelidir.

Kentimizin sahip olduğu önemin, bu tür etkinliklerle daha da vurgulanacağına olan inancımızla, belediye kurumu olarak bu konuda şimdi olduğu gibi gelecekte de öncü olmaya daima hazırız. Ayrıca, bu yıl ki kongre temasının, COVID salgını, çevremizdeki savaşlar ve ülkemizde yaşanan büyük bir depremin ardından “Travmadan İyileşmeye Yolculuk” olarak belirlenmesini çok kıymetli buluyorum. Bundan sonra da uzun yıllar boyunca, bu organizasyonu psikoterapinin doğum yeri olan topraklarımızın tanıklığında yapmayı umuyoruz" sözlerini aktardı.

Bergama Belediyesi’nin borç yönetimi

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, bölge gazetecileriyle gerçekleştirdiği aylık toplantıda Bergama Belediyesi’nin mali durumunu açıkladı. Çelik, belediyenin şirketler hariç 473 milyon TL borcu olduğunu, toplam borcun ise yaklaşık 700 milyon TL'ye ulaştığını belirtti. Başkan Çelik, belediyeyi ciddi bir borç yüküyle devraldığını ancak gelirleri artırarak bu borcun üstesinden geleceğini ifade etti.

Bergama’nın kanayan yaraları çözülecek

Prof. Dr. Tanju Çelik, 2020 yılında İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gören ve boşaltılan Bergama Belediyesi Hizmet Binası'nın güçlendirme veya yeniden yapılması konusunda kararlılıkla adımlar atılacağını söyledi. Çelik, 40 bağımsız bölümünün 11’inin belediyeye ait olan bina için gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Çelik, "Bergama’nın kanayan yaralarını tek tek çözüme kavuşturacağız. Hizmet Binası’ndan borç yüküne, yatırımlardan Millet Bahçesi ve Çamlıpark gibi devlet projelerinin tamamlanmasına kadar tüm sorunları ele alacağız. Haziran ayı itibarıyla Millet Bahçesi’ndeki adımları kontrol edeceğiz. Çamlıpark’ın devrini bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hizmetleri daha iyi sürdürebilmemiz için projeler geliştirdik. Elimizdeki imkanların tümünü kullanarak Bergama’mızı geliştirip, güzelleştireceğiz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü ile paydaş toplantılar gerçekleştirdik. Bergama Belediyesi’ni daha kurumsal hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Uluslararası bir şehir haline getireceğiz

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama’nın sıradan bir ilçe olmadığını, tarihi ile Roma, Atina, Antakya veya İskenderiye’den farklı olmadığını belirtti. Çelik, "Tarihi ile uluslararası niteliği olan bu şehrimizde atacağımız adımlarla turizm potansiyelini artırmamız gerekiyor. Daha önce gerçekleşen teleferik projesinde büyük bir hata bulunuyor. Teleferik ayaklarının kurulduğu alan yolun üzerinden geçtiği için yol kapandı ve yüksek araçlar geçemiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bergama’ya ayırdığı 1 milyar TL’lik kaynak ile hem bu sorunlar çözülebilir hem yeni turizm rotaları belirlenebilir" dedi.

Çelik, Bergama’nın tarih ve kültür mirasının yeterince değerlendirilmesi ve uluslararası bir turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Engelsiz bir Bergama için bir araya gelindi

Engelsiz bir kent olma hedefiyle çalışmalar başlatan Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde yer aldı. Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin eğlenceli gösterilerini izleyip başarı belgelerini takdim eden Dr. Çelik, ardından Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa katıldı.

Çelik'ten destek mesajı

Etkinlikte konuşan Dr. Tanju Çelik, engelleri aşma konusunda 25 yıllık bir deneyime sahip olduğunu belirterek, "Hekimlik yaptığım dönem boyunca engelli bireylerimize katkıda bulundum. Bir engelli çocuğun olduğu zaman önce hastaneye bağlı bir hayatın oluyor. Hastane dönemi ve sonrasında sorunlar, ilaçlar, kullanacakları malzemeler, fiziksel veya zihinsel sorunlar yaşanırken ailesel problemler olabiliyor. Annelerimizin neler yaşadıklarını biliyorum," dedi.

Toplumun ötekileştirme davranışlarını aşmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bergama Belediye Başkanı olarak da her zaman yanınızda olacağım. Emin olun ki engelleri aşmak için her zaman yanınızda olmanın yanında engelleri aşmak için çalışacağız. Mücadelemiz hayatımız sürdüğü sürece devam edecek," diyerek desteğini ifade etti.

Eğlence dolu anlar

Etkinliğin ardından, Bergama Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama’daki özel öğrenim merkezlerinin öğrencileri, Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler, Dr. Tanju Çelik ile bol kahkahalı sohbetler yaptı, yemeğin ardından canlı müzik eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.

Bu tür etkinlikler, engelli bireylerin toplumla daha fazla kaynaşması ve sosyal hayatın içinde yer almaları açısından büyük önem taşıyor. Bergama Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşen bu programlar, şehrin daha kapsayıcı ve engelsiz bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor.

TÜBİTAK 4006-B Fuarı

Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, ilçedeki Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler tarafından düzenlenen 4006 – B Bilim Fuarı'na katıldı.

Fuarın açılışını gerçekleştiren Dr. Tanju Çelik, şu sözleri dile getirdi: “Bu etkinlikler, şehrimizde özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine ve çocuklarımızın yeteneklerinin farkında olmasına katkı sağlıyor. Geleceğimizi aydınlatacak olanlar çocuklarımızdır ve onlar, şehrimizi ve ülkemizi refaha kavuşturacaklardır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, memleketimizi asıl ışığa boğacaklar çocuklarımız, onlardan çok şey bekliyoruz. Bu fuarı hazırlayan değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimiz, çocuklarımız üzerinden şekillenecek”.

Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik'in katılımıyla gerçekleşen fuar, bilimin ve eğitimin önemine vurgu yaparak, gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Temizlik çalışmaları

Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ortak temizlik çalışmasına katıldı. Dr. Tanju Çelik, vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam alanına sahip olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalara katıldıklarını ifade etti ve çalışmaların kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Başkan Çelik, "Biz her gün şehrimizi temizliyoruz ama yine de hep beraber temiz tutalım" dedi. Bu çalışmaların, Bergama'nın daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olma hedefine ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.

'Orman benim' etkinliği

Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nün "Orman Benim" kampanyasına katıldı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının önlenmesi ve doğal yaşamın korunması için önlemleri artırdıklarını belirten Çelik, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Yangınlara karşı yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Başkan Çelik, "Bergama genelinde ve özellikle kırsal mahallelerimizde yol kenarındaki otları temizliyor, araçlardan atılan yanıcı maddelere karşı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Nesilden nesile aktarılmalı

Çevre bilincinin çocuklara verilmesinin önemine değinen Çelik, çocuklara doğru bilgilerin aktarılmasının orman yangınlarını azaltacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarda ormanlar ve içinde yaşayan canlıların zarar gördüğünü hatırlatan Çelik, toplumsal bir sahiplenme ile çocuklardan başlayarak başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

Çelik, "Çocuklarımıza vereceğimiz bilinçle nesiller boyu yeşili koruyup, sahip çıkacağız" dedi.

Bu çalışmalar, Bergama’nın kültürel, bilimsel ve çevresel değerlerini koruyarak geliştirme hedeflerini yansıtıyor. Başkan Çelik’in liderliğinde gerçekleştirilen bu projeler, Bergama’nın tarihi ve doğal mirasını daha da öne çıkarıyor. Tanju Çelik, Bergama için vizyoner ve çözüm odaklı projeleriyle şehrin geleceğine yön veriyor.