Bergama Belediye Başkanı CHP’li Tanju Çelik’in SGK’ya dair yaptığı açıklamalar, AK Parti cephesinden sert tepki aldı. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Bergama Belediye Meclisi toplantısında CHP’li Başkan Tanju Çelik, SGK’nın “personel maaşlarını ödemeyin, parayı bize gönderin” yazısı gönderdiğini iddia etmişti. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, bu sözleri yalanladı.

Şahin, İzmir SGK İl Bölge Müdürü Hidayet Baydilli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı:

“Biz kesinlikle böyle bir yazı yazmadık, yazmayız da. Personel maaşlarına karışmak bizim görev alanımıza girmez.”

AK Parti grubu, belediyenin SGK borçlarına karşılık taşınmaz satışına ilişkin teklife olumlu oy verdiklerini hatırlattı:

“Bizler Bergama’nın menfaatine olan her çalışmanın yanındayız. Siyasi çıkarlar uğruna devlet kurumlarını karalamak, kamu vicdanında doğru bir yaklaşım değildir. Bizim derdimiz hizmettir, kavgayla Bergama’ya yarar sağlanmaz.”