Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Urla Bademler’deki TanUrla projesinde ilk teslimatların 2025 yılının ikinci yarısında yapılacağını açıkladı. Modern bir Ege köyü konseptiyle tasarlanan proje, doğal ve insan odaklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.

Projenin %45’inin tamamlandığını belirten Münir Tanyer, iki adanın 2025 yılında teslim edilmesinin planlandığını söyledi. Örnek dairelerin tamamlanması ve faiz indiriminin etkisiyle projeye olan talebin arttığını belirten Tanyer, “Son dönemde şehir içi ve dışından yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle örnek dairelerin etkisi büyük. TanUrla’da herkesin hayalindeki plana uygun konut seçenekleri mevcut” dedi. Projede %35 peşin, kalanı iki yıl vadeli ödeme seçeneği de sunuluyor.

Modern Ege köyü konsepti

Münir Tanyer, TanUrla’nın bir Ege köyü atmosferini modern yaşam ile buluşturduğunu vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: “Projemizde konforlu yaşam için her türlü detay düşünüldü. Spor ve tıp merkezi, alışveriş alanları, veteriner, kreş, kuaför gibi hizmetler; coworking alanları ve 35 odalı bir otel yer alacak. Ayrıca köy meydanı, üreticilerin el emeği ürünlerini satabileceği dükkanlara ev sahipliği yapacak. Gastronomi kültürüne uygun fine dining restoranlar da ticari alanlarda bulunacak.”

"Doğaya olan saygımızı gösterdik"

TanUrla projesinin doğa ve insan odaklı bir yaklaşımla tasarlandığını ifade eden Tanyer, pandemi sürecinin ardından sosyal alanlara ve güvenli ortamlara olan ihtiyacın arttığını belirtti. Projede çocukların ve gençlerin sosyalleşebileceği geniş alanlar, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek sosyal alanlar ve spor tesisleri planlandı. Münir Tanyer, “Her evin bahçesine zeytin ağacı dikerek doğaya olan saygımızı gösterdik. Modern bir kent yaşamında özlenen her detayı bir araya getirdik. TanUrla, ailelerin çocuklarını güvenle yetiştirebileceği doğal ve modern bir yaşam konsepti sunacak” dedi.