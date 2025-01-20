Tanyeli, Hastane Yasağını Ihlal Edenlere Tepki Gösterdi

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Tanyeli, sosyal medyada hastanedeki zor günlerini paylaşıyor. Son olarak, ziyaretçi yasağını ihlal edenlere tepki gösterdiği bir video paylaşan Tanyeli, sağlık durumu nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

"Kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin"

Tanyeli, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, hastaneye ziyaretçi kabul edilmediğini ve sadece ailesinin yanında olduğunu belirtmişti. Ziyaretçilerin bu kuralları hiçe sayarak hastaneye gelmeleri üzerine ünlü isim isyan etti. "Bir dahakine kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin" diyerek takipçilerini uyardı. Tanyeli'nin paylaştığı video, hem sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi hem de sevenlerinin üzüntüsünü arttırdı.

"Lütfen gelmeyin"

Tanyeli, hastaneye yatmadan önce doğum günü için kısa bir izin almış ancak sonrasında durumu kötüleşmişti. "Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun," diyerek paylaştığı mesajda, "Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin" uyarısında bulunmuştu. Durumunun ciddiyetine dikkat çeken Tanyeli, sağlık sürecindeki hassasiyetin herkes tarafından anlaşılmasını istedi.

"İyi bir hatıra bırakmak istedim"

Tanyeli, doğum gününü kutlamak için aldığı izin sırasında yaşadığı zorlukları şu sözlerle paylaştı: "Aylar süren hastane silsilesinden sonra boğulup sevdiklerimle enerji toplamak istedim. 2 saat de olsa kutladık, ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra…" Tanyeli'nin tedavi süreci, hem fiziksel hem de duygusal açıdan oldukça zorlu bir dönemi işaret ediyor.