Pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantalist Tanyeli, hastanede geçirdiği zorlu süreçte, kendisi için düzenlenen anlamlı bir etkinliğe katılamayacağını belirterek, ünlü dostlarına teşekkür etti. Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören ve son olarak domuz gribine yakalanan Tanyeli, ziyaretçi yasağı koyarak sağlığına dikkat edilmesini istemişti.

Geçtiğimiz hafta, ağır ilaçlar alarak karantinaya alınan Tanyeli, dua isteyen bir mesaj yayımlamış ve sevenlerinden moral bulmuştu. Ünlü isim, sosyal medyada yayımladığı video ile kendisi için düzenlenen etkinliği duyurdu. “Tanyeli İçin Kalplerimiz Bir Olsun!” sloganıyla 12 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, Tanyeli’yi duygulandırdı.

Tanyeli, Instagram’dan şu açıklamayı yaptı: “Hastaneden hepinize selam olsun. Bu sözcükler beni çok duygulandırdı. Sevgili Zara, Yıldız Tilbe, Çağla Şıkel, Hakan Altun, Saba Tümer, Enbe Orkestrası, Selim Akar, Haluk Şentürk, Nur Öztürk, Polat Yağcı… Her biri benim için elinden geleni yapıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu benim çağrımdır: Lütfen 12 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde buluşalım!”