Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli için düzenlenecek olan “Tanyeli İçin Kalplerimiz Bir Olsun” gecesi, 12 Şubat’ta Bostancı’da yapılacak. Sanat camiası, bu özel geceyle Tanyeli’ye moral vermek ve tedavi sürecine katkı sağlamak için bir araya geliyor. Gecede Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Zara gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası da sahne alacak.

Unutulmaz bir gece yaşanacak

Çağla Şıkel ve Saba Tümer gibi tanınmış sunucuların sunacağı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Konserde, müziğin yanı sıra dayanışma ve dostluğun gücü de gözler önüne serilecek.

Tanyeli, sosyal medya üzerinden bu anlamlı desteği paylaştı ve sevenlerini etkinliğe davet etti: “En büyük yatırımım dostlarım olmuş. İyi ki varsınız! Gelin Bostancı’yı sevgiye boğalım.”

Bu özel geceye katılmak isteyenler, biletlerini Biletix üzerinden temin edebilirler.