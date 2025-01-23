Türkiye'nin en tanınmış oryantal dansçılarından biri olan Tanyeli, gerçek adıyla Öznur Kral, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tanyeli’nin hayatı, zorluklar ve mücadelelerle şekillenmiş, ancak dans kariyerindeki başarısıyla Türkiye'nin en bilinen sahne sanatçılarından biri olmuştur.

Tanyeli, anne ve babası teyze çocuklarıdır. Henüz iki yaşındayken ailesi dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiştir. 14 yaşında evlenmiş ve 15 yaşında anne olmuştur. Bu dönemde yaşadığı zorluklar, onu daha güçlü kılmıştır.

Dans kariyeri

Tanyeli, dans kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınmış oryantal dansçılarından biri olmuştur. Kıvrak dans figürleri ve enerjisiyle sahnelerde büyük beğeni toplamış, aynı zamanda birçok televizyon programında jüri üyeliği yapmıştır.

Dansla birlikte müzik piyasasında da varlık gösteren Tanyeli, "Dans Et Benimle", "Turkish Belly Dances" ve "Dansın Kraliçeleri" gibi albümlerle dikkatleri üzerine çekmiştir.

1996 yılından beri yılın yarısında Avustralya'nın Sidney kentinde yaşamaktadır. Burada da dans kariyerine devam eden Tanyeli, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeye devam etmiştir.

2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili ile evlenen Tanyeli, bu evliliğiyle de medya gündemine gelmiştir. Ancak, son yıllarda pankreas kanseri teşhisi konmuş ve bu hastalıkla mücadele etmektedir. Son günlerde Influenza teşhisi konduğunu ve bu konudaki üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.

Çıkardığı kitap

Tanyeli, hayatını ve yaşadığı zorlukları kaleme aldığı "Mektupları Evrene Gönderdim" adlı kitabını yayımlamıştır. Kitap, hem sahne kariyerindeki başarılarını hem de kişisel mücadelesini detaylı bir şekilde anlatmaktadır.