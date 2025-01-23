Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve hastanede sık sık operasyonlar geçiren Tanyeli, son paylaştığı video ile herkesi üzüntüye boğdu. 4 gündür yeni bir hastalıkla mücadele ettiğini duyuran Tanyeli, oksijen cihazına bağlı şekilde konuşarak influenza olduğunu açıkladı.

“İnşallah çabuk geçer”

Zorlu tedavi sürecinde olan Tanyeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Günaydın sabah daha 05:56... İnfluenza'nın kaçıncı günü oldu bugün? 4 gün... İnşallah çok çabuk geçer,” ifadelerini kullandı. O anlarda güçlükle konuşan sanatçı, takipçilerine moral vererek destek istedi.

Geçtiğimiz haftalarda başarılı bir ameliyat geçiren Tanyeli, hastanede doğum gününü de kutladı. Hemşireler ve doktorlarıyla pasta kesen sanatçı, dilek tutarken sağlıklı bir yaşam diledi: “Şifam olsun, hayatta en önemli şey sağlık.”

“Lütfen gelmeyin”

Tedavi sürecinde büyük bir kilo kaybı yaşayan Tanyeli, son 2,5 ayda 54 kilo verdiğini de açıkladı. Ancak sağlık durumunun ciddi olduğunu vurgulayan sanatçı, takipçilerine ziyaretçi yasağını hatırlatarak, “Lütfen gelmeyin,” diye seslendi.

Tanyeli, tedavi sürecinde dostlarının sık sık ziyaretleriyle moral buluyor. Ancak, sağlık durumunu korumak amacıyla hastaneye ziyaretçi kabul edilmediğini belirtti.