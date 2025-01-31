Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sosyal medya hesaplarından bir süredir paylaşım yapmıyordu. Bu sessizliğini bozarak takipçilerine açıklama yapan Tanyeli, yalnızca kanser değil, aynı zamanda domuz gribi nedeniyle de zor bir süreç geçirdiğini açıkladı. "Canımın derdine düşmüş durumdayım," diyerek yaşadığı zorlu süreci paylaşan Tanyeli, karantinada olduğunu ve ağır ilaçlar kullandığını belirtti.

"2,5 ayda 54 kilo verdim"

Geçtiğimiz haftalarda 54 kilo verdiğini duyuran Tanyeli, "2,5 ayda 54 kilo verdim, iştahım sıfır," ifadelerini kullanmıştı. Hastanede geçirdiği bu zorlu süreç, ünlü ismin sağlığını önemli ölçüde etkilemişken, kendisine gelen mesajlara cevap veremediğini ve dua edilmesi gerektiğini belirtti.