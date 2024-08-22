Çanakkale Ayvacık’ta Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanında 2024 yılı kazı çalışmalarında tapınağın kuzeybatısında kalan mezarlıkta bin 700 yıllık kiremit mezar bulundu.

Mezardan çıkacak olanlar Antropologlar tarafından incelenecek. Yapılan araştırma sonrası mezarın Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıkacak.

Bu yılki kazı çalışmaları Apollon Smintheus Kutsal Alanının kuzeybatısında yer alan Nekropoliste (mezarlık) sürdürülüyor.

Kazılar sırasında iki kiremit mezar bulundu. İki kiremit mezarından biri kadın, birisi de çocuk mezar olarak tespit edildi.

Nekropoliste devam eden kazı çalışmaları sırasında kazı ekibi duvar dibinde yaklaşık bin 700 yıllık bir kiremit mezar tespit etti.

Ekip kiremit mezarda arkeolojik çalışma olarak fotoğraflama, gerekli çizimler, belgeleme yapacak.