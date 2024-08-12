





Türkiye’de gayrimenkul piyasasında hareketlilik devam ediyor. 2024 yılının ilk 7 ayında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 10 milyon 4 bin 948’e ulaştı. Gayrimenkul satışlarının toplamı 1 milyon 490 bin 497 olarak gerçekleşirken, tapu harç gelirleri 40 milyar 712 milyon lirayı aştı. Bu durum, emlak sektöründeki canlılığı ve ekonomik etkileri gözler önüne seriyor.

İşlem sayıları ve gelirler

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılının aynı döneminde 1 milyon 617 bin olan satış işlemleri, bu yıl yüzde 7,86 oranında bir düşüşle 1 milyon 490 bin seviyesine geriledi. Ancak, tapu harç gelirleri bu dönemde büyük bir artış gösterdi ve toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’u İstanbul’daki işlemlerden elde edildi.

Gerçek beyan ve cezai yaptırımlar

Gayrimenkul devir işlemlerinde beyan edilen gerçek değer üzerinden binde 20 oranında tapu harcı alınması gerektiğine dikkat çeken Özelmacıklı, alıcı ve satıcıların cezalı duruma düşmemek için gerçek alım-satım bedelini beyan etmeleri gerektiğini vurguladı. Beyan edilen bedelin emlak vergisi değerinden düşük olması durumunda, emlak vergisi değerinden harç ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, eksik ödenen harçlar, yüzde 25 vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilebilir.

Pişmanlık talepleri ve uzlaşma

Özelmacıklı, mükelleflerin vergi dairesine kendi kendilerine bildirimde bulunarak Vergi Usul Kanunu çerçevesinde pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceğini belirtti. Ceza durumunda ise mükelleflerin uzlaşma talep edebileceği, cezada indirim isteyebileceği veya dava açabileceği vurgulandı.

Tapu takas sistemi ve öneriler

Tapu Takas Sistemi’nin e-Devlet Kapısı ile entegrasyonu sayesinde para transferlerinin daha güvenilir hale geldiğini belirten Özelmacıklı, bu sistemin mülkiyet hakkının ve alım-satım bedelinin güvenli bir şekilde el değiştirmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Tapu işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan sistem, yalnızca 70 TL işlem bedeli ile hizmet sunuyor. Özelmacıklı, sürecin yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından da kullanılabilmesini ve hizmet bedellerinin bu sistem üzerinden ödenmesini talep etti.