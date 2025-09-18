Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecinde tapu sahiplerinin hak kaybı yaşamaması için sözleşme maddelerinin tek tek incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Yanlış atılacak bir imza, yılların emeğini riske atabilir.

Deprem riski ve kentsel dönüşümün önemi

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması, kentsel dönüşümü bir tercih değil, zorunluluk haline getiriyor. Şehirlerin daha güvenli hale gelmesi için yürütülen projeler, aynı zamanda tapu sahipleri açısından ciddi hukuki kararlar alınmasını da beraberinde getiriyor.

Doğru sözleşme en büyük güvence

Uzmanlara göre, kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerini koruyacak en önemli unsur doğru hazırlanmış bir sözleşme. Sağlam bir sözleşme, gelecekte çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçiyor ve mülk sahiplerinin haklarını güvence altına alıyor.

Sözleşmede mutlaka bulunması gereken kritik maddeler

Proje detayları net olmalı

Başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat bilgileri, teslim süresi ve teknik ayrıntılar açıkça belirtilmeli. Eski ve yeni değerler karşılaştırılmalı

Yeni daire veya arsa payı mevcut mülkle kıyaslanmalı, değer artışlarının paylaşımı net olmalı. Hukuki güvenceler tanımlanmalı

Kiracı hakları, tahliye süreçleri ve dava durumlarındaki haklar sözleşmeye yazılmalı. Sigorta ve teminat şartı eklenmeli

İnşaat süresince doğabilecek hasarlara karşı sigorta yapılmalı, müteahhitin mali gücü teminatlarla güvence altına alınmalı. Ödeme planı netleşmeli

Konutların ödeme koşulları, katkı payları ve ek masraflar sözleşmede yer almalı. Yasal izinler belgelenmeli

Tüm ruhsatların alındığı belgelerle ispatlanmalı, uyuşmazlık çözüm yolları tanımlanmalı. Esneklik maddeleri bulunmalı

Uzun vadeli projelerde revizyon ihtiyaçlarına karşı hak kaybını önleyecek hükümler eklenmeli.

Uzmanlardan kritik uyarı

Hukukçular, kentsel dönüşüm sürecinde atılacak imzanın gelecek yılları belirlediğini vurguluyor. Sözleşme imzalanmadan önce her maddenin incelenmesi, gerektiğinde bir avukattan destek alınması gerektiği belirtiliyor.