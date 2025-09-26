Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları, tapu güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin e-Devlet üzerinden taşınmaz satışı, ipotek veya devir işlemleri yapabileceğine dikkat çekerek vatandaşları “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” ile tapularını kilitlemeye çağırıyor.

“İşlem yapılamaz beyan tesisi” nedir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu hizmet, tapu kayıtlarınıza eklenen resmi bir güvenlik beyanı olarak işliyor. Beyan sayesinde taşınmaz üzerinde mal sahibinin onayı olmadan satış, devir veya ipotek gibi hiçbir işlem yapılamıyor. Kısıtlama yalnızca mal sahibinin talebiyle kaldırılabiliyor.

e-Devlet’ten tapu kilitleme adımları

Bu işlem ücretsiz ve sadece birkaç dakika sürüyor:

e-Devlet’e giriş yapın: turkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Web Tapu hizmetine ulaşın: Arama çubuğuna “Web Tapu” yazarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini seçin. TÜBİTAK duyurdu: KOBİ’lere 60 bin Euro hibe fırsatı İçeriği Görüntüle Beyan işlemlerine girin: Sol menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine tıklayın. Tapunuzu kilitleyin: “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyerek adınıza kayıtlı taşınmazları güvence altına alın.

Vatandaşlara uyarı

Uzmanlar, kişisel verilerin sızdırıldığı bu dönemde işlem yapılmayan tapuların büyük risk altında olduğunu belirtiyor. Tapusunu kilitlemeyen kişilerin dolandırıcıların hedefi olabileceği vurgulanıyor.