TOKİ’nin borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen ev ve iş yeri sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında bugün son gün. Başvurular mesai bitimine kadar aracı bankalar üzerinden yapılabilecek.

TOKİ indirim kampanyasında başvuru süresi bitiyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında sona geldi.

Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar, bugün mesai bitimine kadar aracı bankalara başvuru yapabilecek.

Borcunu kapatana yüzde 25 indirim fırsatı

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında borcunun tamamını ödeyen vatandaşlar, kalan borç üzerinden yüzde 25 oranında indirim hakkı kazanıyor.

Bu uygulama, hem ev hem de iş yeri alıcılarına ödeme kolaylığı sağlıyor. Borcunu kapatmak isteyenler, aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanarak da kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanyadan kimler yararlanabiliyor?

TOKİ indirim kampanyasından faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor:

Konut veya iş yerinin satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış olmalı.

Geri ödeme taksitleri, en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olmalı.

Borç kapatma işleminin yapıldığı aya ait taksit ödemesi yapılmış olmalı.

Geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmamalı.

12 ay ve daha az taksiti kalan alıcılar kampanyadan yararlanamayacak.

Başvurular aracı bankalar üzerinden yapılıyor

TOKİ, kampanyaya katılmak isteyenlerin Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanan aracı bankalara başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

Vatandaşlar, indirimden yararlanmak için bugün mesai bitimine kadar ilgili bankalardan işlemlerini tamamlamak zorunda.

Başkanlıktan hatırlatma

TOKİ yetkilileri, yoğunluk yaşanmaması için başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini daha önce hatırlatmıştı. Ancak kampanyaya yoğun ilgi devam ediyor.

Yetkililer, “Kampanya, borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir fırsat. Son gün olması nedeniyle bankalarda yoğunluk yaşanabilir, bu yüzden işlemler gün içinde tamamlanmalı.” açıklamasında bulundu.