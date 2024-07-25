TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da sular durulmuyor. Bir çok oyuncusu ile yolları ayıran yeşil kırmızı ekipte flaş bir anlaşma olmuştu. Geçtiğimiz senelerde Göztepe forması da giyen 35 yaşındaki stoper Gencer Cansev ile dün anlaştığını duyuran İzmir temsilcisi, bugün gelen tepkilerden dolayı anlaşmanın iptal olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve profesyonel futbolcu Gençer Cansev arasında 24.07.2024 tarihinde varılan anlaşma, Taraftarımızın hassasiyeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Stada bayrak dikmişti

2015-2016 sezonunda Karşıyaka ile Göztepe arasında oynanan 1. Lig maçında karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazanırken, ilk golü atan Gencer Cansev müsabakanın ardından sahayı sarı-kırmızılı bayrakla dolaşıp, bayrağı orta sahaya dikmişti.