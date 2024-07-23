Göztepeli taraftarlar, eski kalecileri Mateusz Lis'in tekrardan takıma gelmesi için kampanya başlattı. Sosyal medyada oluşturdukları #comebackLis hashtag'iyle eski kalecilerini Türkiye trendlerine sokmayı başaran taraftarlar, yönetime de seslerini duyurmak istiyor.

Göztepe bonservisini alamamıştı

Geçen sene kiralık olarak oynayan Polonyalı kaleci, Southampton'a sezon başında geri döndü. Sarı kırmızılı ekip ne kadar bonservisini almak istese de kalecinin taliplerinin fazla olması nedeniyle üst şirket Sports Republic oyuncunun Göztepe'ye gitmesine izin vermedi.

Polonyalı kaleci ise İzmir'de mutlu olduğunu açıkladı. Tekrardan Göztepe'ye geri gelmek isteyen 27 yaşındaki kaleci için orta yol bulunmaya çalışılıyor.