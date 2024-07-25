Festivalin son gününde ilk olarak ‘’Öğretmenler Halk Oyunları Grubu’’ sahne alarak geleneksel kıyafetleri ile hazırladıkları dansları sergiledi. Hem protokol üyeleri hem de festival alanını dolduran binlerce kişi tarafından büyük bir beğeniyle izlenen dans gösterileri alandaki coşkuyu doruğa çıkardı. Muhteşem bir dans performansıyla ayakta alkışlanan ekip ardından sahneyi yerel sanatçılara bıraktı. Farklı tarzları ve eğlenceli performanslarıyla Blackout, Atıl Salıcı, Nuri Demirel ve Engin-Serap Büyükarslan sırasıyla sahneye çıkarak enerjileri ve etkileyici performanslarıyla izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

Etkinlikte Sümer Ezgü sahneye çıktı

Hemen ardından sahne alan Narkoz grubu ise adeta sahnenin tozunu attırarak vatandaşların coşkusuna coşku kattı. Festivalin son kapanışı Türk Halk Müziği sanatçısı ünlü isim Sümer Ezgü yaptı. Gece boyunca en sevilen türkülerini seslendirerek unutulmaz bir konsere imza atan sanatçı; geniş repertuarı ve sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Birbirinden güzel türkülere ve ezgilere eşlik eden Uşaklı vatandaşlar eğlenceli konser sayesinde keyifli bir gece yaşadı. Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, günün anısına sahne alan ve festivali performanslarıyla renklendiren tüm sanatçılara plaket takdim ederek çiçek verdi.