İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarih Buluşmaları etkinlikleri, bu ay önemli bir konuya odaklanıyor. 23 Ocak’ta, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) gerçekleşecek söyleşiye, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özbaş konuk olacak.

Türklerin İnançları ve Kültürel Mirası üzerine derinlemesine bir bakış

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü ile Tarih Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen "Tarih Buluşmaları" serisi, her ay farklı akademik konuları İzmirlilerle buluşturuyor. Bu ayki etkinlik, 19. yüzyılda yaşamış İngiliz seyyahlarının yazdığı seyahatnamelere odaklanacak.

Dr. Mustafa Özbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyor. 23 Ocak’ta, saat 18.30’da başlayacak olan söyleşisinde, 19. yüzyıl seyahatnamelerinde Türkler ve onların inançlarına dair dikkat çekici bilgiler paylaşılacak. İngiliz seyyahlarının gözünden, dönemin Türk kültürü ve inanç yapıları derinlemesine ele alınacak. Özbaş, Türklerin tarihi ve kültürel mirasına ışık tutarken, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını da irdeleyecek.

Seyahatnamelerden Türk kültürüne yolculuk

Bu etkileyici söyleşi, katılımcılara Türkler ve onların inançları üzerine farklı bir perspektif sunacak. Dr. Özbaş’ın derinlemesine analizleriyle, 19. yüzyılda Türk toplumunun nasıl algılandığına dair yeni bilgiler edinme fırsatı bulunacak.