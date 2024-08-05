Bornova Belediyesi, ilçeyi Müzeler Kenti'ne dönüştürmek için kapsamlı bir projeye start verdi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, uzmanlarla bir araya gelerek Bornova'nın tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne sermeyi amaçladıklarını açıkladı.

İlçenin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılacak müzelerle ilçenin zengin tarihini ve kültürel değerlerini daha görünür hale getirmek istediklerini belirtti. Bu projeyi sağlıklı bir şekilde yürütmek için özel bir Müze Müdürlüğü kurulduğunu vurgulayan Eşki, çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Bir şehrin mirası yeniden doğuyor

Bornova'nın eşsiz tarihini ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen bu proje, ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirecek. Peki, açılacak yeni müzeler Bornova'nın çehresini nasıl değiştirecek?