Tarihçi ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabındaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili açıklamayı X hesabından yaptı.

Çelik paylaşımına şunları yazdı:

"TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.

Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz."

TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.



Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.



Kurulmaya çalışılan baskı… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 30, 2025

Gözaltı gerekçesi açıklanmadı

Özgür Çelik, yaptığı paylaşımda tarihçi Ör’ün gözaltına alındığını belirtirken, hangi sosyal medya paylaşımının gerekçe gösterildiğine dair bir bilginin paylaşılmadığını aktardı.

Gözaltı işlemiyle ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.