İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne başvurular başladı. Bu yıl 20. yılına özel olarak, koruma sürecinde sürekliliği sağlayan yapılar için özel bir ödül verilecek. Başvurular 20 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Yarışmanın yirminci yılına özel kategori

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, bu yıl 20. kez sahiplerini bulacak. Kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması ve yerel bilincin artırılması amacıyla düzenlenen bu prestijli yarışma, tarihi mirasa sahip çıkan ve bu alanda katkı sağlayan çalışmalara açık.

Bu yıl, yarışma çerçevesinde “Tarihi Yapıda Yaşam”, “Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması”, “Basit Onarım”, “Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım”, “Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım”, “Emek”, “Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı” ve “Tarihine Sahip Çıkan Eğitim Projelerinin Onurlandırılması” kategorilerinde başvurular alınacak.

Yirminci yıla özel “Korumada Süreklilik Ödülü”

20.yıla özel olarak, geçmiş yıllarda “Tarihi Yapıda Yaşam” kategorisinde ödüle değer bulunan ve bu ödülde belirtilen ilkelere uygun olarak yapısını korumayı ve yaşatmayı sürdüren kişiler için “Korumada Süreklilik Ödülü” verilecek. Bu ödül, tarihin korunmasında sürekliliğin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl ilk kez takdim edilecek.

Başvuru ve sonuç açıklama tarihleri

Başvurular, 20 Eylül 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek. İzmir il sınırları içindeki projeler için başvurular www.tarihesaygi.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilir. Ayrıca, adaylar başka bir kişiyi veya çalışmayı da aday olarak gösterebilir. Ödül sonuçları 28 Ekim 2024 tarihinde yarışmanın internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Uluslararası tanınma ve seçici kurul üyeleri

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, yalnızca İzmir’de değil, Türkiye ve dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor. 2021 yılında Europa Nostra Ödülleri'nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel mansiyonu almıştı. Bu yılki yarışmanın Seçici Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dr. Gülsün Tanyeli, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Gül Pulhan ve Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy gibi önemli isimlerden oluşuyor. Yedek seçici kurulda ise Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Funda Gençer ve diğer akademisyenler yer alıyor.