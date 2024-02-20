Ev kadını ve 1 çocuk annesi Güler Güven, 13 Mart 1977'de henüz 1 yaşındayken kentin en işlek noktalarının olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolanırken zabıta ekipleri tarafından bulundu. Kemeraltı Polis Noktası'na götürülen ardından Anafartalar Polis Merkezi'ne teslim edilen Güler Güven'in herhangi bir yakını çıkmayınca, Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na teslim edildi. Güler Güven'i, 6 ay sonra Ayşe-Çetin Güven çifti evlatlık edindi. Güven çifti, Güler Güven'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi. Güven çiftinin kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişi araştırmasını istememesi üzerine Güler Güven de konuyu araştıramadı. Annesi Ayşe Güven'i yaşlılığa bağlı nedenlerden yitiren, babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakını takip edip, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, öz anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan da bulunduğu zamana ait belgeleri toplamaya başladı.

'ANNEMİ BULMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar öz ailesi zannettiğini belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. Hep birlikte olurduk. 22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Oradan öğrenmiş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Çok seviyorlardı beni. Babam bugün bile hala ailemi bulmamı istemiyor. Ben ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden bıraktılar ya da kayboldum mu, kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum. Belki annem bayılıp düşmüş de olabilir. Belki annem cahildi, arayıp bulamadı. Ne sebep oldu? Suçu var mıydı yok muydu? Bugüne kadar neler yaşadı, yaşamı nasıl geçti sormak istiyorum. Annemi bulmayı çok istiyorum. Onunla görüşüp konuşmayı istiyorum" diye konuştu.

Güler Güven'in avukatı Bünyamin Bıçak, "Kendisinin bu durumunu öğrenince yardımcı olmak çok istedim. Eksik evrakı toplamaya çalışıyoruz. Sonrasında mahkeme yoluyla ailesinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız" dedi.